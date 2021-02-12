أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية توقيف 65 مواطنا ومقيما، بينهم 48 موظفا حكوميا في قضايا فساد مالي وإداري.

وقالت الهيئة في بيان على حسابها الرسمي على "تويتر" الخميس: "بتعاونكم باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد 490 جولة رقابية خلال شهر جمادى الآخرة (يناير) 1442، والتحقيق مع 411 متهما في قضايا جنائية وإدارية".

وبينت الهيئة أن بين الموقوفين "موظفين من رئاسة أمن الدولة، والهيئة العامة للغذاء والدواء، والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ووزارة الدفاع"، مشيرة إلى "تورطهم بتهم الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي، وإساءة استخدام السلطة، والتزوير".

وأوضحت أنه جار استكمال الإجراءات النظامية تمهيدا لإحالتهم إلى القضاء، ودعت المواطنين للمساهمة بحماية المال العام والحفاظ عليه بالإبلاغ عن أي شبهات فساد مالي أو إداري.