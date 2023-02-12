وزير خارجية قبرص السابق كريستودوليديس يفوز بانتخابات الرئاسة

فاز المرشح المستقل، وزير الخارجية القبرصي السابق، نيكوس كريستودوليديس، بالانتخابات الرئاسية في قبرص، بعد حصوله على 51.91٪ من الأصوات بعد فرز جميع الأصوات.



ونشرت وزارة الداخلية القبرصية، النتائج النهائية، على موقعها الرسمي، اليوم الأحد، لافتة إلى فوز كريستودوليديس، بالرئاسة بعد حصوله على 51.91 بالمئة من الأصوات، مقابل 48.09 بالمئة من الأصوات لمنافسه المرشح المستقل أندرياس مافرويانيس، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية.



وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية 72.45٪ من الناخبين المشمولين بقوائم التصويت.

وواجه كريستودوليديس (49 عاما) في الدورة الثانية دبلوماسيا آخر هو أندرياس مافرويانيس (66 عاما) في انتخابات تركزت رهاناتها على مكافحة التضخم والفساد.