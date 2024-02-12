أردوغان: نتنياهو يمعن في تجاوز الخطوط الحمراء

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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن ممارسات حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المتشبه بالزعيم النازي أدولف هتلر، "تتجاوز كل يوم خطا أحمر عبر سياسة الإبادة الجماعية التي تمارسها بغزة" منذ 7 أكتوبر الماضي.

جاء ذلك في خطاب للرئيس أردوغان عقب ترؤسه اجتماع الحكومة، الاثنين، في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، وفقا لوكالة الأناضول.

ولفت الرئيس أردوغان أنه سيتوجه مساء اليوم إلى دبي، بناءً على دعوة من رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لحضور القمة العالمية للحكومات، كضيف شرف.

وذكر أنه سيجري لقاءات مع الزعماء المشاركين في القمة، بجانب اللقاءات الثنائية مع المسؤولين الإماراتيين.

وأوضح الرئيس أردوغان أنه سيتوجه بعد ذلك إلى القاهرة استجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال إنهم سيتشاورون مع السيسي بشأن العديد من القضايا بين البلدين، خاصة الاقتصاد والتجارة والسياحة والطاقة والدفاع.

وأكد أن الهجمات الإسرائيلية المتزايدة على غزة ستكون على رأس جدول أعماله خلال زيارته لكلا البلدين.

وقال الرئيس أردوغان إن "حكومة نتنياهو المتشبه بهتلر تتجاوز كل يوم خطا أحمر عبر سياسة الإبادة الجماعية والوحشية التي تمارسها منذ 7 أكتوبر".