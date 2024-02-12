 أردوغان: نتنياهو يمعن في تجاوز الخطوط الحمراء - بوابة الشروق
الإثنين 12 فبراير 2024 10:30 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

أردوغان: نتنياهو يمعن في تجاوز الخطوط الحمراء

وكالات
نشر في: الإثنين 12 فبراير 2024 - 9:57 م | آخر تحديث: الإثنين 12 فبراير 2024 - 9:57 م

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن ممارسات حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المتشبه بالزعيم النازي أدولف هتلر، "تتجاوز كل يوم خطا أحمر عبر سياسة الإبادة الجماعية التي تمارسها بغزة" منذ 7 أكتوبر الماضي.

جاء ذلك في خطاب للرئيس أردوغان عقب ترؤسه اجتماع الحكومة، الاثنين، في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، وفقا لوكالة الأناضول.

ولفت الرئيس أردوغان أنه سيتوجه مساء اليوم إلى دبي، بناءً على دعوة من رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لحضور القمة العالمية للحكومات، كضيف شرف.

وذكر أنه سيجري لقاءات مع الزعماء المشاركين في القمة، بجانب اللقاءات الثنائية مع المسؤولين الإماراتيين.

وأوضح الرئيس أردوغان أنه سيتوجه بعد ذلك إلى القاهرة استجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال إنهم سيتشاورون مع السيسي بشأن العديد من القضايا بين البلدين، خاصة الاقتصاد والتجارة والسياحة والطاقة والدفاع.

وأكد أن الهجمات الإسرائيلية المتزايدة على غزة ستكون على رأس جدول أعماله خلال زيارته لكلا البلدين.

وقال الرئيس أردوغان إن "حكومة نتنياهو المتشبه بهتلر تتجاوز كل يوم خطا أحمر عبر سياسة الإبادة الجماعية والوحشية التي تمارسها منذ 7 أكتوبر".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك