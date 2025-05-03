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أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، النتائج الرسمية لأعضاء المجلس، عقب انتهاء عمليات الفرز.

وأسفرت عملية الفرز، عن فوز ستة مرشحين بمقاعد العضوية، هو الكاتب الصحفي محمد سعد عبدالحفيظ مدير تحرير جريدة الشروق، بجانب كلٍ من حسين الزناتي، ومحمد شبانة "أعضاء فوق السن"، وأيمن عبد المجيد، محمد السيد الشاذلي، وإيمان عوف "أعضاء تحت السن".

ونافس على مقاعد عضوية مجلس النقابة 43 مرشحًا تسابقوا على ستة مقاعد.

وسبق أن أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات فوز الكاتب الصحفي خالد البلشي بمقعد نقيب الصحفيين لدورة جديدة.

جاء ذلك بعد أن حاز ثقة غالبية أعضاء الجمعية العمومية بحصوله على 3346 صوتًا بنسبة 55%، في حين حصل أقرب منافسيه عبد المحسن سلامة النقيب الأسبق على 2562 صوتًا.