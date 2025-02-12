الرئاسة اللبنانية تنفي الاتفاق مع إسرائيل على تمديد وقف النار لما بعد عيد الفطر

نفت الرئاسة اللبنانية، ما تردد عن اتفاق بيروت مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي على تمديد وقف النار لما بعد عيد الفطر.

وقال مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية، عبر حسابه بمنصة إكس، اليوم الأربعاء: «لا صحة لما بثته محطة الحدث عن اتفاق بين لبنان وإسرائيل على تمديد وقف النار لما بعد عيد الفطر».

وأضاف: «الرئيس عون أكد مراراً إصرار لبنان على الانسحاب الكامل للعدو الاسرائيلي ضمن المهلة المحددة في ١٨ (فبراير) الجاري».

وسبق أن نقلت قناة الحدث السعودية عن ‌‏مصادر قولها إن إسرائيل ولبنان اتفقتا على تمديد اتفاق وقف النار إلى ما بعد شهر رمضان وعيد الفطر.

وأضافت المصادر أن إسرائيل ولبنان ينتظران قرار دمشق بشأن مزارع شبعا، مشيرة إلى أن هناك توجها لإقرار مزارع شبعا أراض سورية.