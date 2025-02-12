حماس تثمن مواقف مصر والأردن الرافضة لتهجير الفلسطينيين

ثمنت حركة المقاومة الفلسطينية «حماس» مواقف الأشقاء في مصر والأردن الرافضة لتهجير الفلسطينيين، والتأكيد أن هناك خطة عربية لإعمار غزة دون تهجير أهلها.

وقالت في بيان عبر قناتاه الرسمية بتطبيق «تليجرام»، اليوم الأربعاء: «إننا في حركة حماس نعتبر الموقف الأردني امتدادًا لموقفه في رفض مشاريع التهجير والتوطين والوطن البديل، والتي تسعى إلى طمس هوية شعبنا الفلسطيني وإنهاء قضيته العادلة».

وأضافت: «نثمن مواقف الأشقاء في الدول العربية وكل دول العالم التي عبرت عن رفضها لأي مخططات تهدف إلى تهجير شعبنا أو تصفية حقوقه الوطنية».

وأكدت أن «الشعب الفلسطيني سيظل متمسكًا بأرضه ووطنه، ولن يقبل بأي حلول تنتقص من حقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال».

وأعربت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية والهجرة، مساء أمس الثلاثاء 11 فبراير 2025، عن تطلعها للتعاون مع الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس ترامب؛ من أجل التوصل لسلام شامل وعادل في المنطقة، وذلك من خلال التوصل لتسوية عادلة للقضية الفلسطينية تراعي حقوق شعوب المنطقة.

وأكدت مصر في هذا السياق اعتزامها طرح تصور متكامل لإعادة إعمار القطاع، وبصورة تضمن بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه وبما يتسق مع الحقوق الشرعية والقانونية لهذا الشعب.

وشددت على أن أي رؤية لحل القضية الفلسطينية ينبغي أن تأخذ في الاعتبار تجنب تعريض مكتسبات السلام في المنطقة للخطر، بالتوازي مع السعي للاحتواء والتعامل مع مسببات وجذور الصراع من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية، وتنفيذ حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار والتعايش المشترك بين شعوب المنطقة.