أبو الغيط: هناك رغبة أكيدة عند الدول العربية فى الاستفادة من الإمكانيات والطاقات غير المستغلة

أبو الغيط يختتم المشاركة فى أعمال القمة العالمية للحكومات بدبي

اختتم أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء، المشاركة فى أعمال القمة العالمية للحكومات التي انطلقت أعمالها أمس، تحت عنوان "استشراف حكومات المستقبل"، بمشاركة عدد كبير من رؤساء الحكومات وصناع القرار والخبراء من مختلف أنحاء العالم.

وأكد جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، أن أبو الغيط افتتح أعمال الدورة الرابعة لمنتدى الإدارة الحكومية صباح اليوم والتي عقدت تحت شعار "الإنتاجية فى العصر الرقمي"، حيث ألقى كلمة هامة حول الرقمنة وإنتاجية الحكومات العربية.

وذكر المتحدث، أن الأمين العام قد أشار إلى الرغبة الأكيدة عند عدد كبير من الدول العربية فى مواكبة التطورات السريعة والتحولات الجذرية التي يعيشها العالم، والاستفادة من الإمكانيات والطاقات الكامنة غير مستغلة بشكل كامل حتى الآن.

وأضاف أن الأمين العام أشار إلى أن هذه الرغبة الأكيدة قد تبلورت فى قدرة هذه الدول على تحقيق نقلة نوعية واحتلال مكانة متقدمة على مسار التحول الرقمي.

وتابع أن أبو الغيط كان قد عقد جلسة حوارية حول حالة العالم العربي، حيث ناقش مع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التحديات والفرص التي تواجه المنطقة العربية في ظل المتغيرات العالمية الحالية، بالإضافة إلى إجراء عدد من اللقاءات الثنائية واللقاءات الإعلامية خلال المشاركة فى فعاليات القمة.

وأشار المتحدث كذلك إلى أن الأمين العام قد وقع على هامش المشاركة فى أعمال القمة العالمية للحكومات، مذكرة تفاهم مع وزير شئون مجلس الوزراء بدولة الإمارات للتعاون في جائزة التميز الحكومي العربي التي تم اطلاقها فى عام 2019 برعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، بهدف احداث نقلة نوعية في أداء المؤسسات الحكومية العربية وتبادل الخبرات والممارسات الناجحة.