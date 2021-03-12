افتتح المستشار عمر مروان وزير العدل، والمستشار الدكتور أبو بكر الصديق عامر رئيس هيئة قصايا الدولة، مقر هيئة قضايا الدولة الجديد بالتجمع الخامس، والمقام على أحدث الطرز المعمارية والوسائل التكنولوجية الحديثة بتنفيذ شركة المقاولون العرب.



وحضر الافتتاح كل من المستشار سعيد مرعى رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار عصام المنشاوى رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشار علاء فؤاد وزير الشئون النيابية، والمستشار حماده الصاوى النائب العام، والدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، والدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، ولفيف من المستشارين من كافة الجهات والهيئات القضائية والقيادات الأمنية والتنفيذية والمهندس سيد فاروق رئيس شركة المقاولون العرب، والمهندس إمام عفيفي نائب رئيس مجلس الإدارة وعددا من المهندسون.



وذكر وليد فياض نائب مدير الفرع والمشرف علي المشروع، أن المبنى أقيم على مساحة 5775م2 ، وبلغت تكلفته 150 مليون جنيه، ويتكون من بدروم يستخدم كجراج ودور أرضى و3 أدوار متكررة "مساحة الدور 2793م2 " بالإضافة إلى الروف.



وأشار إلى أنه تسليم المبنى مقام عليه جميع الأعمال الخرسانية والتشطيبات النهائية، وكذا الأعمال الكهروميكانيكية التي شملت عدد 2 محول 1ميجا فولت أمبير، ووحدة توليد كهربائية، و طلمبات تغذية المياه، و سخانات شمسية، و 8مصاعد بحمولات مختلفة، وأعمال التكييف وأنظمة التيار الخفيف (كاميرات – إنذار حريق – صوتيات – دش مركزى)، ومجموعة إطفاء بالماء كهربائية وديزل، وأنظمة إطفاء ( بالغاز النظيف و ثانى أكسيد الكربون لغرف الكهرباء والفوم لغرف المولدات والطلمبات بالإضافة إلى الأعمال الصحية بالمبنى.



وفى نهاية الإحتفال قدم المستشار الدكتور أبو بكر الصديق عامر درع الهيئة للضيوف ومنهم المهندس سيد فاروق رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب.