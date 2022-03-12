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جيش أوكرانيا: القوات الروسية تحقق تقدما

د ب أ
نشر في: السبت 12 مارس 2022 - 9:12 ص | آخر تحديث: السبت 12 مارس 2022 - 9:12 ص

كتب الجيش الأوكراني على موقع فيسبوك، اليوم السبت، أن الهجمات التي تشنها القوات الروسية مستمرة في أوكرانيا وأن هجوما على الجانب الشمالي من العاصمة كييف حقق نجاحا جزئيا.

وفي محاولة لحصار مدينة تشيرنيهيف من الجنوب الغربي، تحاول وحدات روسية السيطرة على بلدتي شيستوفيتسايا وميخايلو كوتسيوبينسكي، على بعد 15 كيلومترا.

وقال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، أمس الجمعة، إن خط أنابيب مهم للمياه بالقرب من تشيرنيهيف تضرر جراء القصف، ولذلك فقدت المدينة التي يبلغ عدد سكانها نحو 280 ألف نسمة إمداداتها من المياه.

وقالت أوكرانيا إن القاذفات الاستراتيجية الروسية تهاجم مدن لوتسك ودنبرو وايفانو-فرانكيفسك بصواريخ كروز.

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