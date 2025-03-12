

أعلن الجيش السوداني، الأربعاء، مقتل 10 مدنيين بينهم طفلة وإصابة 23 آخرين جراء قصف مدفعي على مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور (غرب)، متهما ميليشيات "الدعم السريع" بتنفيذه.

وقالت الفرقة السادسة مشاة التابعة للجيش: "في تصعيد جديد لجرائمها ضد المدنيين، أقدمت ميليشيا التمرد (الدعم السريع) على قصف مدينة الفاشر ومراكز الإيواء بالمدينة بـ 37 قذيفة مدفعية"، بحسب ما نقلت عنها وكالة الأنباء السودانية الرسمية.

وأضافت أن القصف "أسفر عن استشهاد 10 من المدنيين بينهم طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات، وإصابة 23 مدنياً آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، نُقلوا إلى المرافق الصحية لتلقي العلاج".

ويخوض الجيش السوداني وميليشيات الدعم السريع منذ أبريل 2023 حربا خلفت أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 15 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة والسلطات المحلية، بينما قدر بحث لجامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألفا.

ومنذ أسابيع، بدأت تتناقص مساحات سيطرة "الدعم السريع" لصالح الجيش في ولايات الخرطوم والجزيرة، والنيل الأبيض وشمال كردفان وسنار والنيل الأزرق.

وفي ولاية الخرطوم المكونة من 3 مدن، بات الجيش يسيطر بالكامل على مدينة بحري شمالا، ومعظم أنحاء مدينة أم درمان غربا، و75 بالمئة من عمق مدينة الخرطوم التي تتوسط الولاية وتحوي القصر الرئاسي والمطار الدولي، بينما لا تزال "الدعم السريع" في أحياء شرق المدينة وجنوبها.