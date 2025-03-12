هيئة البث الإسرائيلية: أجواء إيجابية في مباحثات إسرائيل وحماس بالدوحة

قالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، مساء الأربعاء، إن المفاوضات الجارية بالدوحة للتوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس "مستمرة وتشهد أجواء إيجابية"، مشيرة إلى أن حماس تطالب بتحديد موعد لمحادثات إنهاء الحرب بقطاع غزة.

ونقلت الهيئة عن مصادر إسرائيلية لم تسمها القول إن المفاوضات في الدوحة مستمرة، وتشهد "أجواء إيجابية" وتتحدث عن "حالة من التفاؤل في التوصل لاتفاق" وذلك بعد وصول مبعوث البيت الأبيض للشرق الأوسط ستيف ويتكوف إلى الدوحة الثلاثاء.

وأضافت المصادر، أن المفاوضات مستمرة الأربعاء، ولا تشهد "أزمة حقيقية"، رغم وجود فجوات في المواقف بين إسرائيل وحماس.

وتابعت أن حماس طلبت خلال المفاوضات تحديد موعد معين لبدء محادثات حول إنهاء الحرب بغزة، مشيرة إلى أن الوفد الإسرائيلي لا يملك أية صلاحيات للتطرق إلى هذه المسألة.

وفي تقرير آخر لها مساء الأربعاء، قالت الهيئة، إنه بدون التوصل إلى تفاهمات بين إسرائيل وحماس في الدوحة فسوف تعمل واشنطن على إطلاق سراح الأسرى الذين يحملون الجنسية الأمريكية فقط.

ولا يزال هناك 59 إسرائيليا محتجزا لدى حماس في غزة، بينما يقدر جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل 35 منهم.

وتعتقد الاستخبارات الإسرائيلية أن 22 محتجزا ما زالوا على قيد الحياة، كما أن حالة اثنين آخرين غير معروفة بدقة، وفق موقع "والا" الإسرائيلي.