الاتحاد الأوروبي يفرض رسوما مضادة على كمية من المنتجات الأمريكية

قررت المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء فرض رسوم جمركية على كمية من الواردات الأمريكية ردا على دخول قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم بنسبة 25% على واردات الصلب والألومنيوم من كل دول العالم تقريبا بما في ذلك دول الاتحاد حيز التطبيق.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن المفوضية قررت تفعيل الرسوم التي سبق أن فرضتها على المنتجات الأمريكية خلال الفترة من 2018 إلى 2020 ردا على الرسوم التي كان ترامب قد فرضها على واردات الصلب والألومنيوم في ولايته الأولى، اعتبارا من أول أبريل المقبل.

كما طرحت المفوضية وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي حزمة من التدابير المضادة على الصادرات الأمريكية ردا على الرسوم الأمريكية الجديدة التي تؤثر على صادرات أوروبية بقيمة 18 مليار يورو.

ويمكن أن تصل القيمة الإجمالية للصادرات الأمريكية المتضررة من الرسوم الأوروبية المضادة إلى حوالي 26 مليار دولار وهو ما يتناسب مع النطاق المتوقع للرسوم الأمريكية على منتجات دول الاتحاد الأوروبي.

في الوقت نفسه قالت المفوضية الأوروبية إنها مستعدة دائما للتفاوض مع الولايات المتحدة من أجل الوصول إلى حل لهذا النزاع.