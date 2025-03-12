تنفيذ 8 قرارات إزالة تعديات على أراض زراعية وأملاك دولة بكفر الشيخ

تابع اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، أعمال المرحلة الأولى من الموجة الـ25 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء بمراكز ومدن المحافظة، بالتنسيق مع مديرية أمن كفر الشيخ، والجهات والأجهزة المعنية.

وقال المحافظ، إنه تم تنفيذ 8 قرارات إزالة على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بقري مركز كفر الشيخ خلال اليوم الثالث والثلاثون من المرحلة الأولى بالموجة الـ25 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء، مؤكدا أن حملات الإزالات مكثفة ومتتالية لإزالة التعديات حتى سطح الأرض تطبيقا للقانون.

ولفت إلى تغليظ العقوبات تجاه المخالفين، تطبيقًا للقانون والحفاظ على هيبة الدولة، وحماية أراضي أملاك الدولة والرقعة الزراعية، التي هي حق للأجيال القادمة.

وأكد الأهمية القصوي التي توليها أجهزة الدولة لملف التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والتعامل الفوري مع أية مخالفة يتم رصدها في المهد ومن خلال ما ترصده منظومة المتغيرات المكانية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتفعيل مواد القوانين حيال المخالفين، بالتنسيق مع مديرية الزراعة وحماية الأراضى والجهات الآخرى المعنية، وإيقاف تلك الظاهرة والتي تهدد مستقبل الأجيال القادمة.

وشدد محافظ كفر الشيخ، على اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للتصدي بكل حزم للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، ونهر النيل، ومايتم رصده من مخالفات البناء والتعامل مع تلك المخالفات وتنفيذ الإزالة الفورية لأي تعدٍ، ومصادرة معدات التشغيل و مواد البناء المستخدمة وتحرير المحاضر اللازمة وفقا للنموذج المعد لذلك واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين والمقاولين القائمين بالأعمال المخالفة، ومتابعة المحاضر وتسليمها الى مراكز الشرطة لعرضها على النيابة العامة مباشرة.