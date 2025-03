نجوم وصناع هوليوود يطالبون ترامب بوقف هجومه على الطلاب واحترام حرية التعبير

وقع ممثلون وفنانون وصناع السينما في هوليوود، بجانب أكاديميين وناشطين وقادة بارزون في الحركة النقابية للسينما في أمريكا، على رسالة مفتوحة تطالب الرئيس دونالد ترامب بوقف هجماته على الطلاب المهاجرين و"احترام الحق الدستوري غير القابل للتصرف في حرية التعبير على الفور".

ووقع العشرات منهم على عريضة تندد بهجوم الشرطة الأمريكية على سكن خاص لجامعة كولومبيا واعتقال الطالب الأمريكي الفلسطيني، محمود خليل، بناء علي طلب من إدارة ترامب والسعي لترحيله من أمريكا؛ لمشاركته في مظاهرات ضد إسرائيل والإبادة الجماعية في غزة؛ مطالبين بإطلاق سراحه واحترام حرية التعبير.

وجاء في نص الرسالة (العريضة): "نحن الموقعون أدناه ندين الهجمات الشرسة على حرية التعبير واستهداف الطلاب المهاجرين، وخاصة الطلاب الناشطين والمحتجين".

وتابع نص الرسالة: "على مر التاريخ، كان قمع الحركات الطلابية دائما نذيرا لهجوم أوسع نطاقا ضد الحقوق الديموقراطية والمدنية الأساسية لبقية الأمة، والآن هو الوقت المناسب للوقوف معا لحماية طلابنا وحقنا في التعليم وحقنا الدستوري في حرية التعبير".

وقال الموقعون على العريضة إن "هذا الإجراء غير المسبوق يعد مؤشرا على بداية موجة جديدة من الهجمات على النشطاء الطلابيين، وعلى التعليم في الولايات المتحدة بشكل عام، وعلى التعديل الأول للدستور الأمريكي".

ومن بين الموقعين على العريضة: الممثلات سوزان ساراندون وسارة راميريز وماريسا بودي؛ والفنانتان لورين جوريجي وسامية حلبي؛ والمنتجة آلانا حديد؛ والباحثتان الدكتورة جوديث بتلر والدكتورة روبن دي جي كيلي.

إلى جانب الدكتور إتيان باليبار والدكتور فيجاي براشاد؛ والكاتبة والناشطة ديريكا بورنيل؛ والمؤلفة سوزان أبو الهوى؛ وزعماء نقابات وحركات مختلفة.

وفي مساء الثامن من مارس الجاري اعتقلت شرطة إدارة الهجرة والجمارك الطالب محمود خليل، الناشط البارز في جامعة كولومبيا، من منزله بشكل غير قانوني، مدعيين أنهم بصدد إلغاء بطاقته الخضراء (Green Card)؛ مما أدي إلى اشتعال المظاهرات في الجامعات للمطالبة بإطلاق سراحه، واحترام حرية التعبير المنصوص عليها في التعديل الأول للدستور الأمريكي.

🚨BREAKING: Prominent actors, artists, academics, activists and leaders in the trade union movement have signed an open letter calling for President Donald Trump to immediately cease his attacks against immigrant students and the unalienable, constitutional right to free speech.… pic.twitter.com/H2QRybcujz