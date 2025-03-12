مسلحون باكستانيون يهاجمون قطار ركاب يقل مئات الأشخاص

هاجم متمردون باكستانيون يوم الثلاثاء قطار ركاب كان يقل عدة مئات من الأشخاص أثناء مروره عبر نفق، وزعموا أنهم احتجزوا أكثر من 100 رهينة، رغم أن المسؤولين أكدوا لاحقا إنقاذ ما لا يقل عن 104 أشخاص، بينما لا يزال مصير الركاب الآخرين غير معروف.

وقال مسؤولون أمنيون إن المهاجمين فجروا خط السكة الحديدية في إقليم بلوشستان جنوب غربي البلاد، وتبادلوا إطلاق النار مع الحراس الأمنيين على متن القطار، مستخدمين النساء والأطفال دروعا بشرية.

وذكر المسؤولون أن بعض الركاب، بمن فيهم نساء وأطفال، أصيبوا خلال الهجوم.

وكان القطار في طريقه من كويتا، عاصمة الإقليم، إلى مدينة بيشاور في الشمال عندما تعرض للهجوم في منطقة بولان، وفقا للمتحدث باسم الحكومة شاهد رند، الذي وصف الهجوم بأنه "عمل إرهابي".

وأضاف أن الوصول إلى المنطقة صعب بسبب طبيعتها الجبلية الوعرة.