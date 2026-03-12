إيران تعلن مسئوليتها عن هجوم على ناقلة نفط أسفر عن مقتل شخص

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن فيلق الحرس الثوري الإسلامي الإيراني مسئوليته، هجوما على ناقلة نفط في الخليج اليوم الخميس.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية (ارنا)، أن السفينة "سيفسي فيشنو" التي ترفع علم جزر المارشال، قصفت "بعدما لم تمتثل للتحذيرات والطلبات من القوة البحرية للحرس الثوري".

وقالت إيران، إن السفينة مملوكة للولايات المتحدة.

وقالت السلطات العراقية، في وقت سابق، إن شخصا على الأقل قتل في هجوم على ناقلتين في الخليج.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع) نقلا عن متحدث باسم الجيش أن الهجوم الذي وقع في المياه الإقليمية العراقية هو انتهاك لسيادة البلاد.

وأفادت وكالة الأنباء الهندية، بأن القتيل هندي الجنسية وأن الهجوم جرى تنفيذه من جانب قارب "انتحاري" مصمم لمهمات الكاميكازي.

ومن ناحية أخرى، حذر رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، الولايات المتحدة إسرائيل من مهاجمة الجزر الواقعة في الخليج.

وكتب عبر منصة إكس: "أي هجوم على تراب الجزر الإيرانية سوف يحطم ضبط النفس بالكامل. وسوف نتخلي عن ضبط النفس وسوف نجعل الخليج العربي يسيل بدماء الغزاة".

وأضاف الجنرال السابق: "دماء الجنود الأمريكيين هي مسؤولية ترامب الشخصية".