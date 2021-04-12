الرئيس التركي يدعو المجتمع الدولي لدعم ليبيا لإجراء الانتخابات في موعدها المقرر

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المجتمع الدولي لتقديم "دعم صادق" إلى ليبيا لإجراء الانتخابات في موعدها المقرر.



جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، في أنقرة،بحسب وكالة الأناضول التركية للأنباء.



وقال أردوغان :"دعمنا لليبيا حال دون سقوط طرابلس ومنع ارتكاب مجازر جديدة وضمن وقف إطلاق النار".



وأضاف "هدفنا الرئيسي يتمثل بالحفاظ على سيادة ليبيا ووحدتها السياسية وسلامة أراضيها ورفاه شعبها".



وأكد أن تركيا ستواصل دعم حكومة الوحدة الوطنية الليبية كما فعلت مع الحكومات الشرعية السابقة



ومضى قائلا: "أولويتنا من الآن فصاعدا أن تعم صلاحية وسيادة حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا سائر أنحاء البلاد".



وتابع "أدعو المجتمع الدولي إلى تقديم دعم صادق إلى ليبيا لتنظيم الانتخابات في موعدها المقرر" في إشارة إلى إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في ليبيا في ديسمبر المقبل.



من ناحية أخرى، لفت الرئيس أردوغان إلى أن تركيا ستسلم ليبيا 150 ألف جرعة من لقاح كورونا اعتبارا من غد الثلاثاء.



من جانبه،قال الدبيبة في المؤتمر الصحفي " نرغب في الوصول بعلاقاتنا مع أشقائنا الأتراك إلى مستوى نموذجي".



وأضاف الدبيبة أن "ليبيا ستستضيف العديد من المشاريع الإعمارية ونرغب في تنفيذها من قبل الشركات التركية، ونرغب بتعزيز التعاون في مجال الطاقة".



وتوجه الدبيبة بالشكر لتركيا على دعمها وقف إطلاق النار الدائم في ليبيا.



وعُقد اليوم الاثنين الاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين تركيا وليبيا في أنقرة، برئاسة أردوغان، والدبيبة.



وجرى خلال الاجتماع بحث الخطوات التي من شأنها تعزيز التعاون بين تركيا وليبيا بشكل أكبر، وتبادل وجهات النظر حيال المستجدات الإقليمية والدولية.



كان وفد حكومي ليبي برئاسة الدبيبة يضم 14 وزيرا ورئيس الأركان محمد الحداد، إلى أنقرة للمشاركة في الاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجي.



وهذه أول زيارة يجريها الدبيبة إلى تركيا، عقب تسلم مهامه في 16 مارس الماضي، لقيادة ليبيا إلى انتخابات عامة أواخر العام الجاري.