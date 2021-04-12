سونا: جلسة عمل مشتركة تبحث تنمية علاقات القطاع الخاص السوداني بالمصري

دعا اتحاد اصحاب العمل السوداني الى إنفاذ المقترحات العملية المطروحة لتنمية وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي والاستثماري بين السودان وجمهورية مصر العربية بالاتفاق على تحديد مشروعات استراتيجية يتم التعاون لإنفاذها كشراكات استثمارية لتصبح نموذجا لاستغلال الفرص الاقتصادية الكبيرة للتعاون المشترك والعمل الجاد بين الطرفين، لتجاوز الكثير من المشكلات والعقبات الماثلة التي تعترض تطوير علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين.



وحسبما نشرته وكالة الأنباء السودانية «سونا»، مساء اليوم الاثنين، قال رئيس الاتحاد المهندس هاشم صلاح حسن مطر في تصريحات للوكالة عقب جلسة العمل المشتركة بين وفد أصحاب العمل والوفد الاقتصادي المصري برئاسة وزير المالية الدكتور محمد أحمد معيط، وبحضور والي الخرطوم أيمن خالد نمر، إن الجلسة ناقشت الصعوبات التي تواجه القطاع الخاص بالسودان ومصر لتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بالبلدين، إلى جانب معالجة المشكلات المصرفية لتسهيل عمليات التحويلات المالية بين المصارف بالبلدين وتسهيل الإجراءات الجمركية بتفعيل أعمال اللجنة الجمركية المشتركة بين البلدين .



كما أشار مطر إلى الاتفاق خلال الجلسة على أهمية إقامة المنطقة الصناعية الحرة المشتركة على أطر صحيحة تمكن من خدمة مصالح البلدين وإقامة شراكات صناعية مع القطاع الصناعي الوطني حتى تصبح مركزًا للانطلاق بالمنتجات الصناعية إلى الأسواق الإفريقية بجانب مناقشة قضايا النقل بين البلدين، لافتًا إلى تأمين الجلسة على مواصلة تبادل الزيارات لإزالة ومعالجة المعوقات التي تعترض جهود الجانبين للنهوض بالعلاقات إلى آفاق أرحب من التعاون الاقتصادي والتجاري.