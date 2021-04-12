 الأرجنتين تسجل 15 ألفا و262 إصابة جديدة بفيروس كورونا - بوابة الشروق
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الأرجنتين تسجل 15 ألفا و262 إصابة جديدة بفيروس كورونا

بوينس أيرس - أ ش أ:
نشر في: الإثنين 12 أبريل 2021 - 9:24 ص | آخر تحديث: الإثنين 12 أبريل 2021 - 9:24 ص

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أنه تم تسجيل 15 ألفا و262 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الأرجنتين، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى مليونين و532 ألفا و562 حالة.

وأفادت الجامعة -حسبما نشرت على موقعها الإلكتروني اليوم الإثنين- بأنه تم تسجيل 132 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 57 ألفا و779 حالة.

وأشارت إلى توزيع أكثر من 5 ملايين جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا في جميع أرجاء الأرجنتين، مضيفة أن عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح المضاد للفيروس بشكل كامل بلغ 722 ألفا و520 شخصا.


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