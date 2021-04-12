 أستراليا: لا أهداف محددة في خطة إعطاء لقاحات كورونا - بوابة الشروق
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أستراليا: لا أهداف محددة في خطة إعطاء لقاحات كورونا

(د ب أ)
نشر في: الإثنين 12 أبريل 2021 - 12:42 ص | آخر تحديث: الإثنين 12 أبريل 2021 - 12:42 ص

أعلن رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، اليوم الأحد، أن حكومته لم تحدد أى أهداف ، ولا تنوي ذلك، فيما يتعلق بإتمام إعطاء الجرعات الأولى من اللقاحات المضادة لـ "كوفيد - 19 فى أعقاب التوصيات الخاصة بلقاحات استرازينيكا والجرعات الجديدة التى تم الحصول عليها من شركة فايزر.

وكتب موريسون عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك): "بينما نود أن نرى اكتمال التطعيم بتلك الجرعات قبل نهاية العام، فليس من الممكن أن نحدد مثل هذه الأهداف من منطلق العديد من أوجه الغموض التي تكتنف الوضع"، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء.

كانت أستراليا قد أعلنت في الثامن من أبريل عن تفادي إعطاء لقاح شركة "أسترازينيكا" للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 50 عاما بسبب مخاطر تتعلق بحدوث تجلطات دموية.

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