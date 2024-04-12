الاحتلال الإسرائيلي يرتكب 8 مجازر في غزة خلال 24 ساعة



قالت وزارة الصحة في غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 8 مجازر ضد العائلات الفلسطينية في القطاع، وصل منها للمستشفيات 89 شهيدا، و120 إصابة وذلك خلال 24 ساعة، بآخر إحصائية أعلنت عنها.

وأشارت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى، إلى أن عددًا من الضحايا جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ189 على غزة، ما زالوا تحت الركام، وفي الطرقات، فيما لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأكدت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي، إلى 33634 شهيدًا و76214 إصابة، منذ السابع من أكتوبر الماضي.