فخري الفقي يوضح التكلفة المالية السنوية التقديرية لاستضافة مصر نحو 9 ملايين ضيف

كشف الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن التكلفة المالية السنوية التقديرية التي تتحملها مصر؛ نتيجة استضافتها لنحو 9 ملايين ضيف.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «نظرة» مع الإعلامي حمدي رزق عبر شاشة «صدى البلد»، إن التكلفة المقدرة لتقديم الخدمات لهؤلاء الضيوف تبلغ أكثر من 6 مليارات دولار في الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي الذي ينتهي بعد شهرين.

ولفت إلى ارتفاعها لـ 7 مليارات دولار خلال موازنة العام المالي الجديد الذي يبدأ في يوليو المقبل.

وشرح «الفقي» طريقة الحساب المبسطة التي قام بها سريعا خلال الجلسة، قائلا: «9 ملايين ضيف حسب المصادر الرسمية، وعدد سكاننا 107 ملايين بالقسمة يمثلون 8% من عدد السكان، وإجمالي إنفاق الموازنة 3.9 تريليون جنيه، بعد ضرب الـ 8% في المبالغ المصروفة على تقديم خدمات حكومية 3.9 تريليون جنيه، الناتج 320 مليار جنيه، اعتبرتها 300 مليار جنيه، وبعد تحويلها بالدولار على سعر الصرف 50 جنيها للدولار؛ فالناتج الإجمالي أكثر من 6 مليار دولار».

وفيما يتعلق بموازنة العام المالي المقبل الذي يبدأ في يوليو، توقع ارتفاع هذه التكلفة وذلك بعد حسابها الناتج 7 مليارات دولار؛ بإجمالي 350 مليار جنيه.

وأكد أن هؤلاء الأشقاء ضيوف كرام في مصر، مشيرا إلى الظروف الصعبة من دفعتهم للجوء إلى مصر، كالحرب الدائرة في السودان، والنظرة إلى مصر باعتبارها الحضن الآمن.

وذكر العلاقات التاريخية التي تجمع مصر بدول مثل السودان اللتين كانتا دولة واحدة تحت تاج الملك، وسوريا والوحدة عام 1958، وعلاقات الإخوة مع الأشقاء في ليبيا، مؤكدا أن إعلان التكلفة هو على سبيل «العلم فقط؛ وليس من باب المنة».