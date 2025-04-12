إيران: عقد مباحثات نووية بناءة مع الولايات المتحدة في عُمان

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عقدت الولايات المتحدة وإيران، اليوم السبت، مباحثات وصفت بالبناءة بشأن البرنامج النووي الإيراني واتفقتا على عقد لقاء جديد، حسبما أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية.

فيما يهدد الرئيس الأمريكي بعمل عسكري في حال باءت بالفشل جهود التوصل إلى صفقة جديدة.

وأفادت إيران بأنّ وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي توسط في المحادثات رفيعة المستوى في مسقط، وفق وكالة فرانس برس.

وكان الأمريكيون قد دعوا إلى أن تكون الاجتماعات مباشرة وجهاً لوجه.

ورغم ذلك، ذكرت وزارة الخارجية الإيرانية أن المفاوضين تحدثوا أيضاً بشكل مباشر لبضع دقائق.

وأضافت أن المحادثات عُقدت في أجواء بنّاءة يسودها الاحترام المتبادل.

وصرح وزير الخارجية العماني بأنّ المناقشات جرت في جو ودي، مشيرًا إلى أن الهدف منها يكمن في إبرام اتفاق عادل وملزم، وأضاف: «سنواصل العمل سويا».

وهذه المحادثات هي الأعلى مستوى بهذا الشأن منذ انسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال ولايته الأولى في 2018 من الاتفاق الدولي بشأن البرنامج النووي الإيراني المبرم العام 2015 بين إيران والقوى الكبرى مقابل رفع العقوبات عنها.

وقاد الجانب الإيراني وزير الخارجية عباس عراقجي، وهو دبلوماسي متمرس وأحد مهندسي الاتفاق النووي الإيراني في 2015، فيما قاد مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستيف ويتكوف، وهو قطب عقارات، الوفد الأميركي.

وبعد اللقاء، لفت عراقجي إلى أن طهران وواشنطن لا تريدان مفاوضات تستمر إلى ما لا نهاية.

وقال عراقجي للتلفزيون الرسمي الإيراني: «لا نريد نحن ولا الطرف الآخر مفاوضات عقيمة، ومناقشات من أجل المناقشات، وإضاعة للوقت ومفاوضات تستمر إلى ما لا نهاية».

وأضاف أن اجتماعا جديدا سيعقد السبت المقبل بهدف التوصل إلى اتفاق بأسرع وقت ممكن.