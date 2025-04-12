السيطرة على حريق شقة سكنية مجاورة لفرست مول بفيصل

سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة على حريق نشب داخل شقة سكنية بالبرج السكني المجاور لفرست مول بمنطقة الطالبية فيصل دون وجود إصابات بشرية.
البداية جاءت بتلقي الأجهزة الامنية بلاغا من الأهالي بوجود حريق هائل بشقة سكنية بالبرج الكائن به فرست مول بفيصل.
انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان البلاغ وتم الدفع بسيارتين إطفاء والدعم بسيارات إسعاف لمكان الحريق وبمجرد وصول القوات الأمنية لمكان الحريق والذي تبين أنه بشقة سكنية بالطابق الأخير بالبرج المجاور لفرست مول، فرضت القوات كردوانا أمنيا لمحاصرة ألسنة اللهب والسيطرة عليه قبل امتداده للمجاورات.
وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق وإخماده وتم تحرير المحاضر اللازمة وإحالتها للنيابة المختصة.