مظاهرات حاشدة داعمة لفلسطين في عدة مدن تركية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

شهدت عدة مدن تركية، السبت، مظاهرات داعمة لفلسطين تنديدا بالهجمات التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.

في ولاية قونيا (وسط)، شارك آلاف الأشخاص في مسيرة مناهضة لإسرائيل نظمتها هيئة الإغاثة الإنسانية (İHH).

وردد المتظاهرون هتافات تطالب بالدفاع عن المسلمين في فلسطين، وطرد إسرائيل من الأراضي الفلسطينية.

كما نظمت الهيئة مظاهرة أخرى في ولاية صقاريا (شمال غرب)، للتنديد بالمجازر التي ترتكبها إسرائيل في غزة.

وجرت مظاهرة أخرى في ولاية هطاي (جنوب)، بمشاركة ممثلي منظمات مجتمع مدني وأحزاب سياسية تركية.

وفي ولاية قيصري (وسط)، نظمت منصة التضامن مع فلسطين، مظاهرة أمام مسجد بورونغوز دعما لغزة.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 167 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.