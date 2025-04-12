شهداء ومصابون إثر قصف إسرائيلي على مدرسة للنازحين شمالي غزة

استشهد عدد من الفلسطينيين، مساء اليوم السبت، إثر قصف الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين شمال غزة.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد 3 مواطنين على الأقل وإصابة عدد آخر بينهم أطفال، بعد قصف طيران الاحتلال مدرسة "خليفة" التي تؤوي نازحين شمال قطاع غزة.

كما استشهد مواطن وأصيب آخرون، بعد قصف الاحتلال مجموعة من المواطنين في منطقة قيزان أبو رشوان جنوب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.



في شأن فلسطيني آخر، أدانت نقابة الصحفيين الفلسطينيين بشدة، اليوم السبت، اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على طاقم تلفزيون فلسطين في جنين ممثلا في آمنة بلالو (مراسلة تلفزيون فلسطين) وطارق أبو زيد (مصور تلفزيون فلسطين)، واحتجازهما منذ ساعات ومحاولة إطلاق النار عليهما والاستيلاء على معداتهما الصحفية والشخصية.

وقالت النقابة في بيان لها، إن هذه الجريمة الجديدة تضاف إلى سلسلة من جرائم الاحتلال الممنهجة بحق الصحفيين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، لأن الاحتلال لا يريد نقل حقيقة جرائمه للعالم ويريد أن يرتكب جرائمه في الظلام، ولا يريد للعالم أن يشاهد حجم المجازر والجرائم التي يرتكبها.

وأكدت النقابة مضيها بإجراءاتها القانونية في محكمة الجنايات الدولية ضد قادة جيش الاحتلال، وفضح هذه الجرائم في كل المحافل الدولية ومحاسبة هؤلاء القتلة والمجرمين على جرائمهم.

وشددت على مواصلتها العمل مع كافة الجهات الدولية الحقوقية والنقابية لمحاولة توفير حماية للصحفيين من جرائم الاحتلال وعدم إفلات مرتكبيها من العقاب.