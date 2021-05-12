استمرار المواجهات العنيفة في مدينة اللد بين فلسطينيين وقوات الاحتلال

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اندلعت مواجهات عنيفة مجددا بين السكان العرب وقوات الاحتلال الإسرائيلية ، في مدينة اللد الواقعة في ضواحي تل أبيب، بالتزامن مع بدء سريان منع التجول.

ووصلت حافلات تابعة للمستوطنين من مستوطنات شمال الضفة الغربية إلى اللد للمشاركة في الاشتباكات مع السكان الفلسطينيين، حسبما نقل موقع سكاي نيوز عربية الإخباري.

وحاصر مستوطنون المصلين في مسجد وسط اللد وقاموا بإطلاق النار في المكان.

وعلى إثر ذلك، دعا كبير الحاخامين في إسرائيل إسحاق يوسف إلى ضبط النفس وسط تقارير متزايدة عن هجمات يشنها اليهود على المواطنين العرب.

وفي الساعات الأولى من صباح الأربعاء، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو حالة الطوارئ في مدينة اللد.

كما أعلنت الشرطة حظر التجول ليلا ونشرت تعزيزات من أفرادها المدججين بالسلاح.

وقال يائير ريفيفو، رئيس بلدية اللد، لتلفزيون القناة 12 الإخبارية الإسرائيلية: "لقد فقدنا السيطرة على المدينة والشوارع"، وذلك بعد عدة ليال من المواجهات العنيفة.