 جلسة طارئة لمجلس الأمن اليوم لبحث العنف المتصاعد بين الإسرائيليين والفلسطينيين - بوابة الشروق
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جلسة طارئة لمجلس الأمن اليوم لبحث العنف المتصاعد بين الإسرائيليين والفلسطينيين

مجلس الأمن
مجلس الأمن
د ب أ
نشر في: الأربعاء 12 مايو 2021 - 8:17 ص | آخر تحديث: الأربعاء 12 مايو 2021 - 8:17 ص

يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة صباح اليوم الأربعاء لبحث العنف المتصاعد في إسرائيل وغزة.

وقال دبلوماسيون إن المشاورات بدأتها الصين وتونس والنرويج وفرنسا وإستونيا وأيرلندا وسانت فنسنت وجزر جرينادين والنيجر وفيتنام.

وسيطلع المبعوث الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند مجلس الأمن على الأوضاع في جلسة مغلقة.

وفي جلسة سابقة أمس الأول الاثنين، لم يتمكن مجلس الأمن من التوافق على بيان مشترك.

وتصاعد التوتر بين الإسرائيليين والفلسطينيين منذ بدء شهر رمضان في منتصف نيسان/أبريل. والاشتباكات الأخيرة هي الأكثر عنفا منذ عدة سنوات.


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