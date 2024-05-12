انطلاق فعاليات الملتقى التوظيفي الأول للجامعة التكنولوجية في الأقصر

شهدت جامعة طيبة التكنولوجية في الأقصر، اليوم الأحد، انطلاق فعاليات الملتقى التوظيفي الأول تحت شعار "تعليم تدريب توظيف"، بحضور ممثلين عن 50 شركة وفندق سياحي ومؤسسات صناعية من مختلف القطاعات، بالإضافة إلى حشد كبير من طلاب الجامعة.

ويهدف الملتقى إلى ربط خريجي الجامعة بسوق العمل، وتوفير فرص عمل مناسبة لهم، وتعريفهم بمتطلبات سوق العمل واحتياجاته، كما يهدف إلى تعزيز التعاون بين الجامعة والقطاع الخاص، ودعم ريادة الأعمال بين الطلاب. وشمل الملتقى العديد من الفعاليات، منها معارض التوظيف؛ حيث عرضت الشركات المشاركة فرص العمل المتاحة لديها، وأجرت مقابلات شخصية مع عدد من الطلاب.

كما شمل الملتقى تنظيم ورش عمل حول مهارات كتابة السيرة الذاتية والمقابلة الشخصية، ومهارات التواصل الفعال، وكيفية إعداد الخطة المهنية، بجانب تنظيم ندوات حول مستقبل سوق العمل، ومتطلبات الشركات من الخريجين، وفرص ريادة الأعمال.

يشار إلى أن الملتقى التوظيفي الأول لجامعة طيبة التكنولوجية هو الأول من نوعه في الجامعات التكنولوجية في مصر، ويأتي في إطار جهود الجامعة لدعم طلابها وخريجيها، وتوفير فرص عمل مناسبة لهم.