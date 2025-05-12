بدء اجتماع اللجنة المعنية بالإعداد للقمة الاقتصادية والاجتماعية في بغداد

عقدت اللجنة المعنية بالمتابعة والإعداد للقمة العربية التنموية الاقتصادية الاجتماعية الخامسةً اجتماعا لها اليوم ببغداد على مستوى كبار المسئولين برئاسة لبنان باعتباره الرئيس السابق للقمة التنموية، وذلك للتحضير للقمة التنموية المقررة السبت المقبل في العراق بالتزامن مع القمة العادية الرابعة والثلاثين.

وشارك في الاجتماع السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الشئون الاجتماعية بالجامعة، وممثلو مصر ولبنان والعراق والسعودية والإمارات وتونس والبحرين والمغرب.

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وناقشت اللجنة تقرير الأمانة العام جامعة الدول العربية حول متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن الدورة الرابعة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في لبنان عام 2019.

ويناقش الاجتماع مشروع جدول أعمال القمة التنموية الاقتصادية والاجتماعية الذي يتناول عددًا من الملفات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية ذات الأولوية في العمل العربي المشترك، والتي تمس بشكل مباشر المواطن العربي، وتسعى إلى تعزيز التكامل بين الدول العربية في مجالات التنمية المستدامة، والعدالة الاجتماعية، والاستثمار في الإنسان.