وزير خارجية تركيا: التوسع الإسرائيلي بات يشكل تهديدا لاستقرار وأمن سوريا

أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن التوسع الإسرائيلي في سوريا بات يشكل تهديدا لاستقرارها وأمنها.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك، الاثنين، مع نظيريه السوري أسعد الشيباني والأردني أيمن الصفدي، عقب اجتماع ثلاثي بأنقرة.

وقال فيدان: "إن التوسع الإسرائيلي بات يشكل تهديدا لاستقرار وأمن سوريا".

وذكر فيدان أن تركيا تبذل جهودا دبلوماسية إقليمية ودولية مكثفة للغاية منذ انهيار نظام البعث في سوريا في 8 ديسمبر 2024.

وأوضح أنهم عقدوا محادثة شاملة خلال الاجتماع، ناقشوا خلالها مشاكل سوريا الحالية والمشاكل التي تواجهها المنطقة، والحلول الممكنة.

وأضاف: "بصفتنا دولاً في المنطقة وجيرانا لسوريا، نسعى معا لإيجاد سبل لحل المشاكل القائمة بروح المسؤولية الإقليمية".

وتابع "نحن ندعم سوريا بشكل كامل في جميع المجالات".

وذكر أنه من المشاكل التي تواجهها سوريا حاليا، التوسع الإسرائيلي الذي وصل به الأمر إلى حد التهديد الحقيقي لاستقرار سوريا وأمنها ومستقبلها.

وأضاف: "كدول إقليمية متفقون على أن هذا التوسع والاستفزاز يجب أن ينتهي في أقرب وقت ممكن".

وأوضح أن عدم استغلال المنظمات الإرهابية للوضع في سوريا يشكل أولوية قصوى بالنسبة لدمشق، ومهم أيضا بالنسبة للأمن القومي التركي.

كما أكد فيدان مرة أخرى على أهمية مكافحة تنظيم "داعش" الإرهابي، مشيرا إلى أنهم بحثوا هذه المسألة اليوم في الاجتماع الثلاثي.

ولفت فيدان أنهم إلى جانب المشاكل الأمنية، ناقشوا أيضا ملف العقوبات على سوريا، وأنهم وسيواصلون العمل على رفع بعض العقوبات الدبلوماسية الدولية التي تواجهها سوريا والتغلب على المشكلات الاقتصادية.

وأشار فيدان إلى وجود قضايا أخرى لها تأثير غير مباشر على سوريا، بينها قضية غزة التي تتابعها تركيا عن كثب بالتعاون مع الأردن بشكل خاص، والتي تكون بندا مهما على جدول الأعمال.

وأوضح أنهم بحثوا مجددا ما يمكن فعله لإنهاء المأساة الإنسانية المستمرة في غزة في أقرب وقت ممكن.

وتابع: الآراء القيمة التي طرحها أخي العزيز أيمن الصفدي في هذا الشأن كانت مهمة للغاية بالنسبة لي".