بلومبرج: زيادة عدد الناقلات العملاقة المتجهة إلى الصين وكوريا الجنوبية

أفادت بيانات خاصة بتتبع حركة السفن جمعتها وكالة بلومبرج للأنباء بارتفاع عدد الناقلات العملاقة التي ستكون وجهتها الصين حتى 11 من سبتمبر المقبل.



وبحسب هذه البيانات، هناك 88 ناقلة وجهتها الصين خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، مقارنة بـ87 الأسبوع الماضي.



وكشف البيانات اليوم السبت أن 35 ناقلة عملاقة وجهتها كوريا الجنوبية، بزيادة ثلاث سفن عن الأسبوع الماضي، وهذا أعلى رقم منذ شهر سبتمبر الماضي. وسجل عدد الناقلات التي وجهتها الولايات المتحدة انخفاضا بواقع خمس سفن، إلى 25.



وجاءت الزيادة الأكبر هذا الأسبوع في عدد الناقلات المتجهة إلى سنغافورة، بواقع 18، إلى 65 وهو أعلى ارتفاع منذ شهر فبراير الماضي.



وسجل عدد الناقلات التي أشارت إلى وجهات مستقبلية 467 سفينة، مقارنة بـ463 الأسبوع الماضي.



وتستند هذه البيانات إلى تواريخ وصول السفن إلى وجهاتها حتى 11 سبتمبر.