السعودية تعلن عن آليات وضوابط الحج لهذا العام

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، آليات وضوابط موسم الحج، للعام الهجري 1442.



وقالت وزارة الحج، حسبما نشرت وكالة الأنباء السعودية، صباح السبت، إنه في ضوء ما يشهده العالم أجمع من استمرار تطورات جائحة فيروس كورونا، وظهور تحورات جديدة له، سيتم حصر التسجيل لأداء فريضة الحج على المقيمين والمواطنين داخل المملكة فقط.



وأضافت أن إجمالي أعداد حجاج هذا العام هو 60 ألف حاج فقط، للمقيمين من كل الجنسيات والمواطنين داخل المملكة.



وأوضحت أنه لابد وأن تكون الحالة الصحية للراغبين في التسجيل للحج من الفئات التالية: محصن، أو محصن أكمل جرعة واحدة من التطعيم وأمضى 14 يومًا، أو محصن متعاف من الإصابة.