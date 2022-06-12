طلب إحاطة بشأن إقبال طلاب الثانوية على الأدبي والعزوف عن العلمي

تقدمت الدكتورة حنان حسني يشار، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بطلب إحاطة استنادًا إلى المادة 212 من اللائحة الداخلية للمجلس، إلى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، بشأن تزايد إقبال طلاب الثانوية العامة على الالتحاق بالقسم الأدبي والعزوف عن القسم العلمي.



وقالت النائبة: "يشكل ابتعاد طلبة الثانوية العامة في مصر عن الدراسة في القسم العلمي، ظاهرة "خطيرة"، تستحق الوقوف على أسبابها ووضع حلولًا لها، في الوقت الذي نحتاج فيه إلى كوادر علمية تحقق لبلدنا ما نصبوا إليه من ارتقاء علمي بشتى المجالات".



وأضافت: "ما يقرب من 71% من طلبة الثانوية يتجهون للالتحاق بالقسم الأدبي، وهو ما يشكل تراجعًا في طموح الطلاب في الالتحاق بالكليات العلمية، ما يتطلب معرفة أسباب عزوف الطلاب عن الالتحاق بالقسم العلمي بشعبتيه "علوم ورياضيات"، والاتجاه إلى القسم الأدبى لضمان الالتحاق بأى كلية نظرية بأي مجموع دون أي تعقيدات أو حسابات".



وذكرت عضو لجنة التعليم بالبرلمان، أن "المعدل العالمى فى معظم دول العالم يتراوح ما بين ٢٥٪ إلى ٣٠٪ فقط من طلاب الثانوى العام هم الذين يتجهون للدراسات الإنسانية والجزء الأكبر يتجه للالتحاق بالقسم العلمى بأى من شعبتيه سواء علمى علوم أو علمي رياضة".



وأردفت: "بدأت نتائج هذه الظاهرة تظهر بشكل واضح فى العام الماضى، بعد أن وجدنا لأول مرة العديد من الكليات العملية كالطب والصيدلة وطب الأسنان والهندسة، وغيرها لم تستوف الأعداد المقررة لها سواء بالجامعات الخاصة أو الأهلية التى تمثل الكليات العملية بها الجزء الأكبر فى أى جامعة منها، وكان السبب فى ذلك هو قلة أعداد الطلاب الناجحين من القسم العلمى بشعبتيه مقارنة بالأماكن المتاحة، وقد تزداد الأمور سوءا في الأعوام القادمة ما لم ننتبه لها جيدًا".



وأكدت على "أهمية تغيير الثقافة المجتمعية لدى الطلاب وأولياء الأمور تجاه التخصصات العلمية التطبيقية، وضرورة زيادة الالتحاق بها نظرا لحاجة المجتمع لخريجيها، ووزارة التعليم هي الأخرى مُطالبة بحلول جذرية تجاه عزوف الطلاب عن الالتحاق بالقسم العلمي، وتفضيل الالتحاق بالقسم الأدبي".