 ديانج يطير إلى بلاده لقضاء الإجازة بعد الفوز ببطولة إفريقيا - بوابة الشروق
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ديانج يطير إلى بلاده لقضاء الإجازة بعد الفوز ببطولة إفريقيا

عمرو فهمي
نشر في: الإثنين 12 يونيو 2023 - 4:17 ص | آخر تحديث: الإثنين 12 يونيو 2023 - 4:17 ص

يطير أليو ديانج، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى مالي لقضاء فترة من الراحة بعد التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا، عقب التعادل مع الوداد المغربي 1 - 1، بملعبه بكازابلانكا في مباراة العودة التي أقيمت مساء الأحد، والفوز الأسبوع الماضي في مباراة الذهاب بالقاهرة 2 - 1.

وغادر ديانج المغرب متوجهًا إلى مالى، بعد حصول الفريق على راحة من التدريبات حتى يوم 18 من الشهر الجاري.

وتوج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الحادية عشرة في تاريخه عقب التعادل مع الوداد المغربي 1 - 1، بملعبه بكازابلانكا في مباراة العودة التي أقيمت مساء الأحد، والفوز الأسبوع الماضي في مباراة الذهاب بالقاهرة 2 - 1.


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