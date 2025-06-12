سوريا تدين التوغل الإسرائيلي في ريف دمشق واستشهاد شاب واعتقال آخرين

أعربت الجمهورية العربية السورية عن إدانتها الشديدة للتوغل الإسرائيلي في بلدة بيت جن بريف دمشق، والذي أدى إلى استشهاد شاب واعتقال آخرين من أبناء البلدة خلال عمليات التوغل.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان اليوم، إن هذا التصعيد يمثل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك اتفاق فض الاشتباك لعام 1974.

وشددت سوريا أن هذه الأعمال الاستفزازية تعرقل جهود تحقيق الاستقرار وإعادة الإعمار، وتدعو قوات الأمم المتحدة (UNDOF) إلى تحمل مسئولياتها.



ودعت المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، إلى اتخاذ خطوات حازمة لوقف هذه الاعتداءات المتكررة، وضمان احترام قواعد القانون الدولي، حفاظًا على الأمن والاستقرار الإقليميين.