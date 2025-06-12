مؤسسة غزة الإنسانية: حماس قتلت 8 من موظفينا الفلسطينيين

أعلنت "مؤسسة غزة الإنسانية"، أن حركة حماس هاجمت حافلة كانت تقل بعض موظفي المؤسسة الفلسطينيين؛ ما أسفر عن مقتل 8 أشخاص وإصابة آخرين.

وبحسب المؤسسة، وهي منظمة مدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل، فإن الفريق كان في طريقه مساء أمس الأربعاء، إلى مركز لتوزيع المساعدات غرب خان يونس بجنوب قطاع غزة.

وقالت المؤسسة، إن هناك عدة أشخاص آخرين أصيبوا في الهجوم، وإن بعض الموظفين ربما تم أخذهم كرهائن، مضيفة أنها مازالت تجمع الحقائق.

وذكرت المؤسسة في بيان: "ندين هذا الهجوم البشع والمتعمد بأشد العبارات الممكنة، فقد كان هؤلاء عمال إغاثة، وعاملون في المساعدات الإنسانية، وآباء وإخوة وأبناء وأصدقاء، يخاطرون بحياتهم كل يوم لمساعدة الآخرين".

وأضافت: "لم يحدث هذا الهجوم من فراغ. ندعو المجتمع الدولي إلى إدانة حماس فورا على هذا الهجوم غير المبرر والخطر المستمر ضد شعبنا الذي يحاول ببساطة إطعام الشعب الفلسطيني".