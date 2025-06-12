وكالات أممية: مناطق بولاية أعالي النيل بدولة جنوب السودان على شفا المجاعة

لفتت 3 وكالات تابعة للأمم المتحدة، اليوم الخميس، إلى مجاعة تلوح في الأفق في إحدى المناطق التي تعاني من الصراع في دولة جنوب السودان.

وقال برنامج الغذاء العالمي وصندوق الأمم المتحدة للطفولة ومنظمة الأغذية والزراعة، في بيان مشترك، إن الناس في 11 مقاطعة من أصل 13 مقاطعة في ولاية أعالي النيل بدولة جنوب السودان يواجهون الآن مستويات طارئة من الجوع.

وتشهد ولاية أعالي النيل، قتالا بين القوات الحكومية والمليشيات المسلحة التي تعارض حكومة الرئيس سلفا كير.

وجاء في البيان، أن القتال تصاعد في الشهور الأخيرة؛ مما أدى إلى تدمير المنازل وعرقلة سبل العيش وإعاقة تسليم المساعدات الإنسانية.

وأضاف البيان، أن نحو 32 ألف شخص يعيشون في ظروف جوع تصنف على أنها "كارثية" أكثر ثلاث مرات من التوقع السابق.

ورغم أن بعض المناطق الأخرى من جنوب السودان تشهد تحسنا في الأمن الغذائي فأن نحو 57 % من سكان الدولة الواقعة بشرق أفريقيا البالغ تعداداهم 11.5 مليون نسمة يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وجرى إعلان المجاعة في أجزاء من جنوب السودان في 2017.