تقارير تكشف مدة عقد حمزة عبد الكريم مع برشلونة

يقترب نادي برشلونة الإسباني من الإعلان الرسمي عن التعاقد النهائي مع المهاجم الشاب حمزة عبد الكريم قادمًا من النادي الأهلي.

وكان الأهلي قد أعلن تلقيه طلبًا من النادي الكتالوني لتفعيل بند شراء اللاعب بشكل نهائي بعد فترة الإعارة.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن برشلونة يستعد للإعلان عن توقيع اللاعب حتى صيف عام 2029 فور إتمام الإجراءات الرسمية للصفقة.

وكان حمزة قد انضم إلى برشلونة على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر، وقدم مستويات مميزة مع فريق الشباب، حيث سجل 6 أهداف خلال 8 مباريات، وساهم في قيادة الفريق إلى نهائي بطولة الأبطال الإسبانية.

ويشارك اللاعب حاليًا مع منتخب مصر في كأس العالم 2026، حيث يُعد من أصغر اللاعبين المشاركين في النسخة الحالية من البطولة، إذ يأتي خامس أصغر لاعب في المونديال.