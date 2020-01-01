عمرو أديب عن التحرش اللفظي بابنة «السولية»: ميعملش الكلام دا غير حيوانات

انتقد الإعلامي عمرو أديب تعليقات بعض مرتادي موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» الذين وجهوا موجة من التحرش اللفظي لابنة لاعب النادي الأهلي عمرو السولية التي لم تبلغ من العمر سوى ثلاث سنوات ونصف.

وأضاف خلال تقديمه لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، مساء السبت: «ميعملش الكلام دا غير حيوانات»، منتقدًا تعليقات البعض على ملابس ابنة «السولية» ووصفها بأنها غير لائقة.

وتابع الإعلامي: «آن الأوان إن التايم لاين ينضف، وتعود الأخلاق لهذا البلد».

وأثيرت حالة من الجدل خلال الساعات القليلة الماضية بعد نشر عمرو السولية لاعب الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي صورة لابنته، ليواجه موجة من المتحرشين بطفلته التي لم تكمل عامها الثالث، وذلك من خلال التعليقات المسيئة على الوصرة من خلال موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام».

بدوره، لاعب النادي الأهلي التقدم ببلاغ رسمي، ضد الأشخاص الذين أساءوا لابنته «ليلى» من خلال تعليقاتهم التي وصفها بغير اللائقة.