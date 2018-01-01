 اندلاع حريق في منشأة للمواد البتروكيماوية جنوب غرب إيران - بوابة الشروق
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اندلاع حريق في منشأة للمواد البتروكيماوية جنوب غرب إيران

هدى أمين
نشر في: الأحد 12 يوليه 2020 - 9:34 م | آخر تحديث: الأحد 12 يوليه 2020 - 9:34 م

قالت وكالة الأنباء الإيرانية يوم الأحد، عن مسؤول محلي، إن «حريقا اندلع بمنشأة تابعة لشركة «شهيد توندجويان للمواد البتروكيماوية» جنوب غرب إيران لكن تم إخماده سريعا».
وطبقا للوكالة، نقلًا عن فضائية «روسيا اليوم»، مساء الأحد، قال حاكم مدينة ماهشهر، محسن بيرانواند، إن الحريق اندلع بسبب تسرب نفطي لكنه لم يتسبب في سقوط ضحايا أو حدوث خسائر مالية.
ووصف بيرانواند الحريق بأنه محدود وقال إنه تم إخماده في أقل من عشر دقائق.
وشهدت إيران منذ أواخر يونيو عدة انفجارات في محيط منشآت عسكرية ونووية وصناعية.
ونقلت وكالة أنباء الطلبة شبه الرسمية عن إدارة الإطفاء في طهران قولها السبت إن انفجار غاز هز أحد المباني السكنية في العاصمة مما تسبب في إصابة شخص.


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