رئيس كوريا الجنوبية والأمين العام للناتو يبحثان دعم تبادل المعلومات الاستخباراتية

ناقش الرئيس الكوري الجنوب يون سوك يول، سبل دعم تبادل المعلومات الاستخباراتية بشكل كبير، في مختلف المجالات، خلال اجتماعه مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو" ينس ستولتنبرج، في ليتوانيا.



وقال المتحدث الرئاسي لي دو-وون، للصحفيين أمس الثلاثاء، إن مثل هذا التعاون مدرج في برنامج الشراكة المصمم بشكل فردي، الذي تبناه يون وستولتنبرج أمس الثلاثاء، حسب شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم الأربعاء.



وأضاف المتحدث، أن البرنامج الذي يضم كوريا الجنوبية والناتو، يتكون من سبل جديدة للمضي قدما في التعاون الثنائي في 11 مجالا، بما في ذلك مكافحة الإرهاب ونزع السلاح ومنع انتشاره والأمن السيبراني وتغير المناخ والتكنولوجيات الناشئة.



وتماشيا مع البرنامج، سيعقد الجانبان بشكل منظم اجتماعات رفيعة المستوى على مستوى مجموعات العمل، حول شئون الدولة والشؤون العسكرية وسيشكلان مجموعة استشارية، لتعزيز قدرات مكافحة الإرهاب.



وفي أعقاب اجتماعهما، ذكر يون، أن تعاونا وثيقا بين الناتو ودول المحيطين الهندي والهادئ، بما في ذلك كوريا الجنوبية واليابان واستراليا ونيوزيلندا، أصبح الآن أكثر أهمية من أي وقت مضى.



ومن جانبه، قال أمين عام الناتو، إن التعاون مع كوريا الجنوبية مهم للغاية للحلف، مشددا على أن الأمن لم يعد قضية إقليمية بل عالمية.