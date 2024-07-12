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تشكيل بيراميدز المتوقع أمام الأهلي في الدوري

محمد ثابت
نشر في: الجمعة 12 يوليه 2024 - 9:57 ص | آخر تحديث: الجمعة 12 يوليه 2024 - 9:57 ص

استقر الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لبيراميدز، على ملامح تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي، مساء اليوم الجمعة، ضمن مؤجلات الدوري المصري.

يتصدر بيراميدز، جدول ترتيب البطولة برصيد 68 نقطة من 27 مباراة، ويأتي الأهلي في الوصافة برصيد 57 نقطة من 23 مباراة.

وجاء تشكيل بيراميدز المتوقع على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي

الوسط: مهند لاشين - وليد الكرتي - بلاتي توريه

الهجوم: مصطفى فتحي - فيستون مايلي - فاخري لاكاي "محمود عبد الحفيظ زلاكة"


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