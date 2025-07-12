الغربية تطلق الحملة القومية الثانية لتحصين الماشية ضد الأمراض الوبائية

بدأت مديرية الطب البيطري بمحافظة الغربية، اليوم السبت، تنفيذ فعاليات الحملة القومية الثانية لتحصين الماشية لعام 2025، ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، على أن تستمر الحملة حتى تحقيق المستهدف من عمليات التحصين.

وأكد الدكتور عادل عبد العزيز، مدير مديرية الطب البيطري بالغربية، أنه تم تجهيز كافة التحصينات والأدوات الطبية اللازمة، إلى جانب تشكيل الفرق البيطرية وتدريبها على الإرشادات والإجراءات الوقائية الواجب اتباعها طوال فترة الحملة، التي ستغطي جميع مراكز ومدن المحافظة.

وأضاف عبد العزيز أن الحملة تستهدف تحصين 266 ألفًا و554 رأسًا من الماشية، تشمل: الأبقار، والجاموس، والأغنام، والماعز، في إطار خطة الدولة للقضاء على الأمراض الوبائية وحماية الثروة الحيوانية.

ودعا مدير المديرية المزارعين والمربين إلى سرعة التعاون مع الفرق البيطرية والاستجابة لنداءات الحملة، لضمان تحصين الماشية والحد من انتشار الأمراض الفيروسية التي تهدد الإنتاج الحيواني.