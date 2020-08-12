 إيطاليا تعلن إرسال مساعدات صحية إلى لبنان - بوابة الشروق
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إيطاليا تعلن إرسال مساعدات صحية إلى لبنان

طائرة مساعدات ايطالية - ارشيفية
طائرة مساعدات ايطالية - ارشيفية
روما - أ ش أ:
نشر في: الأربعاء 12 أغسطس 2020 - 4:08 م | آخر تحديث: الأربعاء 12 أغسطس 2020 - 4:09 م
أعلنت إيطاليا عن إقلاع طائرة تابعة للقوات الجوية من مدينة بيزا إلى بيروت، اليوم الأربعاء، وعلى متنها حوالي 2.4 طن من المستلزمات الصحية قدمتها هيئة التعاون الإيطالي للتنمية التابعة لوزارة الخارجية من أجل التعامل مع الطوارئ الصحية في لبنان والانتشار المتزايد لفيروس كورونا المستجد.

وأشارت وزارة الخارجية الإيطالية -وفق مذكرة أصدرتها اليوم ونقلتها وكالة أنباء (آكي) الإيطالية- إلى أن المساعدات التي تم إرسالها اليوم هي جزء من الاستجابة الإنسانية الأوسع التي تنفذها إيطاليا في أعقاب التفجيرات التي دمرت مرفأ بيروت.

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