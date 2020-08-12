 إصابات كورونا في المكسيك تقارب نصف مليون ووفياتها تلامس 54 ألفا - بوابة الشروق
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إصابات كورونا في المكسيك تقارب نصف مليون ووفياتها تلامس 54 ألفا

أشخاص يضعون كمامات داخل أحد القطارات في مكسيكو سيتي يوم 15 يونيو 2020. تصوير: هنري روميرو - رويترز
أشخاص يضعون كمامات داخل أحد القطارات في مكسيكو سيتي يوم 15 يونيو 2020. تصوير: هنري روميرو - رويترز
مكسيكو سيتي (رويترز)
نشر في: الأربعاء 12 أغسطس 2020 - 6:22 ص | آخر تحديث: الأربعاء 12 أغسطس 2020 - 6:22 ص

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية يوم الثلاثاء تسجيل 6686 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا و926 حالة وفاة إضافية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 492522 والوفيات إلى 53929.

والمكسيك في الترتيب الثالث عالميا من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بعد الولايات المتحدة والبرازيل، وفي المركز السادس فيما يتعلق بالإصابات بعد هاتين الدولتين والهند وروسيا وجنوب أفريقيا.

وتكافح الحكومة المكسيكية من أجل تحقيق توازن بين الحاجة إلى كبح الجائحة وإعادة فتح اقتصادها المتعثر الذي انكمش بأكثر من 17 بالمئة في الربع الثاني.

وتقول الحكومة إن العدد الحقيقي للمصابين من المرجح أن يكون أعلى بكثير من الحالات المؤكدة.


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