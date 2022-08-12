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رابطة الكتاب الأمريكيين تشعر بالصدمة بعد الهجوم على سلمان رشدي

واشنطن (د ب أ)
نشر في: الجمعة 12 أغسطس 2022 - 8:33 م | آخر تحديث: الجمعة 12 أغسطس 2022 - 8:33 م

أبدت رابطة المؤلفين الأمريكيين المعروفة باسم "نادي القلم في أمريكا" صدمتها بعد الهجوم على رئيسها السابق والمؤلف سلمان رشدي.

وجاء في بيان النادي الذي نشرته اليوم الجمعة رئيسته الحالية سوزان نوسل أن "نادي القلم الأمريكي أصيب بصدمة مروعة إثر أنباء الهجوم الوحشي المتعمد على رئيسنا السابق وحليفنا المخلص سلمان رشدي، الذي ورد أنه تعرض للطعن عدة مرات أثناء حديثه على خشبة المسرح في معهد تشوتاكوا شمال ولاية نيويورك".

وأضافت القول: "لا يمكننا إيجاد حالة مماثلة لهجوم عنيف علني كهذا على كاتب فوق التراب الأمريكي".

وتابعت نوسيل أن سلمان رشدي تعرض للهجوم بسبب كلماته منذ عقود، لكنه لم يتأثر أبدا ولم يتردد أبدا، فقد عمل بلا كلل لمساعدة الآخرين المعرضين للخطر والمهددين.

ونادي القلم الأمريكي تأسس في نيويورك عام 1922 ويعد رشدي أحد أشهر أعضائه.

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