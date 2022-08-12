تسجيل 648 إصابة جديدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسى

قالت لجنة الصحة الوطنية في الصين، اليوم الجمعة ، إن البر الرئيسي الصيني سجل خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 648 إصابة جديدة محلية العدوى بمرض كوفيد-19، منها 595 في إقليم هينان.

ووفقا لوكالة الأنباء الصينية (شينخوا) فقد تم رصد أيضا ما مجموعه 1203 أشخاص حاملين للفيروس دون أن تظهر عليهم أعراض يوم الخميس، من بينهم 614 في هينان.

وقالت اللجنة إن 113 مريضا بكوفيد-19 خرجوا يوم الخميس من المستشفيات بعد تعافيهم، ما يرفع إجمالي المتعافين حتى الآن إلى 224 ألفا و 225 حالة.

ولم يشهد يوم الخميس أي وفيات جديدة بسبب كوفيد-19، ليستقر عدد الوفيات في البر الرئيسى للصين عند 5226.