ارتفاع عدد قتلى الفيضانات في اليمن إلى 57

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، الاثنين، ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات التي ضربت اليمن خلال الأيام الماضية إلى 57، وفقدان آخرين.

وقالت المنظمة الأممية، في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني: "أودت الفيضانات، التي بدأت أواخر يونيو الماضي واشتدت بمطلع أغسطس الجاري بحياة 57 شخصا على الأقل، مع فقدان وإصابة آخرين، فيما تضررت 34 ألف أسرة منها".

وبهذا الخصوص، حذر القائم بأعمال رئيس بعثة المنظمة في اليمن مات هوبر أنه "بدون الدعم الكبير والمستدام من المانحين والشركاء الدوليين ستظل القدرة على تلبية احتياجات المتضررين محدودة للغاية".

ووصف المسؤول الأممي حجم الكارثة والاحتياجات الإنسانية بـ"الهائلة"، بحسب وكالة الأناضول التركية.

وخلال الأيام الماضية، ضربت سيول عدة محافظات خصوصا الحديدة وتعز وحجة (غرب)، ما أدى إلى وفاة 45 شخصا وفقدان 12 آخرين، فضلا عن نزوح آلاف وتضرر أكثر من 93 ألفا، وفق إحصائية أصدرتها مساء الخميس، جمعية الهلال الأحمر اليمني.

كما وجَّهت الحكومة، الخميس، "نداء استغاثة عاجل" إلى المانحين الدوليين لمساعدتها في التصدي لأضرار سيول تسببت بمصرع عشرات الأشخاص ونزوح آلاف الأسر.

ومنذ أيام، ازدادت كمية الأمطار الغزيرة في محافظات عدة، مخلفة خسائر بشرية وأضرارا كبيرة.

ويعاني اليمن ضعفا شديدا في البنية التحتية ما جعل تأثيرات السيول تزيد مأساة السكان الذين يشتكون هشاشة الخدمات الأساسية جراء تداعيات حرب أهلية بدأت قبل نحو 10 سنوات.