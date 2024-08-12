جماعة الحوثي تعلن مصرع 7 أشخاص في اليمن جراء صواعق رعدية

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، الاثنين، مصرع سبعة أشخاص إثر صواعق رعدية مصاحبة للأمطار في عدة محافظات في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفادت قناة المسيرة التابعة للحوثيين، بوفاة مواطنين اثنين بصواعق رعدية في مديريتي المحابشة والمفتاح في محافظة حجة غربي اليمن.

وأضافت القناة أن عدد ضحايا الصواعق الرعدية ارتفع خلال الــ24 ساعة الماضية إلى 7 أشخاص في عدد من المحافظات اليمنية، وفق وكالة الأناضول.

وفي وقت سابق من اليوم، حذرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة «فاو» من فيضانات شديدة في اليمن خلال الأيام الـ10 المقبلة، قد تؤدي إلى أضرار جسيمة في المحاصيل الزراعية والبنية التحتية.

ومنذ مطلع الشهر الجاري، ازدادت كمية الأمطار الغزيرة في محافظات عدة باليمن، ما تسبب بحدوث سيول وفيضانات خلفت 57 قتيلا، حسب تقارير أممية وحكومية، فضلا عن خسائر مادية كبيرة.

ويعاني اليمن ضعفا شديدا في البنية التحتية، ما جعل تأثيرات السيول تزيد مأساة السكان الذين يشتكون هشاشة الخدمات الأساسية جراء تداعيات حرب أهلية بدأت قبل نحو 10 سنوات.